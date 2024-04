El senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS), manifestó su decepción y sensación de desamparo por parte de su partido luego de la publicación de un reportaje de Ciper que expuso los vínculos inmobiliarios de su familia que generaron ingresos de alrededor de $4.200 millones.

El parlamentario, quien actualmente preside la Comisión de Vivienda en el Senado, expresó su malestar por la falta de apoyo de su partido ante las acusaciones presentadas en el reportaje y dijo estar “sentido” con el conglomerado.

“Ya por lo menos hoy día la presidenta me dio el respaldo y eso a mí me deja muy tranquilo, que lo haga ella, que es la presidenta del partido”, sostuvo en conversación con Radio Biobío.

Espinoza destacó el contraste entre el respaldo otorgado por el Partido Comunista (PC) al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien está siendo acusado por cinco delitos por parte de la Fiscalía, y la falta de respaldo hacia él por parte de su propio partido.

“Yo, siendo un diputado que he trabajado por la gente, he tenido las amplias mayorías en mi región, obviamente que me sentí pasado a llevar por declaraciones de otro parlamentario, el señor Naranjo, que tiene un tejado de vidrio gigante, pero que no trepida en tratar de mancillar la honra de las personas”, añadió.

El senador también expresó su preocupación por el impacto personal que estas acusaciones tienen en su familia, particularmente en sus hijos y en la memoria de sus padres fallecidos.

Ante estas revelaciones, Espinoza se mostró dispuesto a enfrentar públicamente las acusaciones y defendió la honorabilidad de su familia, enfatizando que, aunque las críticas políticas son parte del escenario, involucrar a su familia en estas acusaciones lo afecta profundamente.

¿De qué se trata el caso y cuál sería el conflicto de interés?

La familia Espinoza Sandoval estaría involucrada en un millonario negocio inmobiliario a partir de un terreno de su padre, quien formó parte de una toma. Posteriormente, durante la dictadura, dicho terreno fue adquirido por la Ganadera Aysén. Sin embargo, la familia logró recuperar la propiedad a través de un proceso de sucesión.

En 2017 el clan Espinoza Sandoval decidió vender un porcentaje del terreno ubicado en el sector de Chinquihue, Puerto Montt. Cabe destacar que el resto quedó como patrimonio familiar.

El problema radica en que no existen declaraciones en el Servicio Impuestos Internos (SII) respecto al pago de $4.200 millones que recibieron por las dos inmobiliarias de José Miguel Martabid, según publicó el reportaje de Ciper.

La otra artista tiene relación con su rol parlamentario: Fidel Espinoza no reportó esta situación, siendo el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado.

Otro dato importante es que desde el inicio de su trayectoria política ha integrado la Comisión de Vivienda, desde que era diputado.

En ambas cámaras ha tenido la facultad de agilizar proyectos legislativos y proponer medidas, como, por ejemplo, conseguir terrenos y subsidios habitacionales.

Y en paralelo a estas funciones se ha vinculado con la empresa Melcon Martabid, participando en eventos como entregas de viviendas o inauguración de obras.

A esto se suma otro ingrediente, Espinoza tampoco informó que uno de sus primos, Claudio Flores, se desempeñó como lobbista de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) que ha trabajado con proyectos de Melcon Martabid.

En el mismo medio, la compañía señaló que el senador Espinoza solamente ha tenido la función de que se “viabilicen los proyectos del comité hasta que se asignan los subsidios”, después no tiene mayor participación.

La investigación detalla cómo la familia del parlamentario adquirió un extenso terreno en Puerto Montt, originalmente obtenido durante el gobierno de Salvador Allende, y posteriormente vendido parcialmente en 2017, con una significativa ganancia.

Espinoza cataloga como “tendencioso” reportaje de Ciper

En conversación con CNN Chile, el parlamentario aseguró que el reportaje publicado por el medio de comunicación antes mencionado es “tendencioso” y afirmó que durante toda su carrera política ha trabajado en la ayuda de viviendas sociales para las personas y no está interesado en realizar negocios.

Además, comentó que él no participó en la venta del terreno en la Región de Los Lagos que tuvo lugar en 2017. “El hecho de que mi familia haya vendido una parte del terreno no puede atribuirse a algún conflicto de interés de ningún tipo“.

Por otro lado, aseguró que la tasación del terreno fue perjudicial para él y su familia, afirmando que el alto precio es muy sospechoso y más aún que haya ocurrido en un período de solo un par de años. Aseguró que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) están cometiendo un acto ilícito en su contra.

“¿Cómo es posible que el valor de un terreno aumente en un 1000% mientras que el terreno vecino se mantiene en las mismas condiciones de avalúo? Eso no es normal, puede ser un error, una mano negra, pero algo pasó y eso significa que hoy día esté siendo cuestionado porque mi familia tiene un campo que para las luces vale tanto y nosotros sabemos que nos vale eso”, agregó.