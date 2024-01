La diputada de Revolución Democrática (RD), Ericka Ñanco, criticó la decisión del Gobierno de apelar después de que la justicia determinara otorgar libertad condicional al machi Celestino Córdova, quien cumple una condena de 18 años por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay.

En este caso, la diputada explicó que no hay nada inusual ni fuera de lo común en el orden otorgada por la Corte de Apelaciones de Temuco, asegurado que, perfectamente, “si hubiera sido cualquier persona no vinculada a la causa mapuche, no se habría generado la misma situación“.

En la misma línea, señaló que continúan defendiendo el “Estado de derecho y las garantías procesales”. En su opinión, además, la libertad condicional otorgada a Córdova se enmarca dentro de los procesos legales establecidos por la ley.

Finalmente, la parlamentaria comentó que es “un error que el Gobierno apele en esta causa“.