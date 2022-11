“Chile’s millennial first lady wants to end the job for good”. Con esas palabras tituló The Washington Post el fin del cargo de primera dama en Chile de la mano de Irina Karamanos (33), actual directora sociocultural de La Moneda.

“De ahora en adelante, todo lo que haga quedará en segundo lugar. La primera cosa que todos sabrán de mí es que fui la pareja del presidente”, manifestó la cientista social con especialización en educación, antropología, gestión cultural y formación ciudadana.

El medio estadounidense destaca que Karamanos, quien busca “desmantelar una institución” con el objetivo de “convencer a una nación para cambiar”, no se consideraba el tipo de mujer que dejaría suspendidos sus planes por un hombre, pero que sabía que Gabriel Boric era la mejor opción de su partido, Convergencia Social (CS), para competir en la carrera presidencial.

Según The Washington Post, tras finalizar su rol en la Dirección Sociocultural de la Presidencia, a Irina le gustaría volver a trabajar en la investigación enfocada en educación. Su única duda es: “¿Cómo luciría eso después de tener un trabajo que no buscó, uno que no cree que debiese existir?”.

La publicación realizada por la periodista Samantha Schmidt, junto a la fotógrafa premiada por National Geographic, Tamara Merino, indica que Irina “siempre se sintió un poco fuera de lugar en la oficina donde la anterior primera dama (Cecilia Morel) gastaba más de US$ 2.000 al mes en arreglos florales y ella sólo guarda un ramo artificial junto a la ventana”.

Del mismo modo, la cientista social, quien se ha desempeñado como líder feminista en distintos espacios, incluido el partido CS, contó que algunas mujeres en la calle le dicen “cuide al presidente”. Ella piensa: “Por supuesto que lo cuido, pero si no lo hiciera, ¿qué pasaría?, ¿este hombre no puede ser presidente?, ¿no puede ser autosuficiente?“.