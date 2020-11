El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este lunes a la polémica en torno a los sueldos del personal de salud, surgida luego de que el secretario del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, señalara que ellos se verían afectados con el presupuesto de la salud 2021.

Durante el balance de este lunes, la autoridad “no se van a bajar los sueldos, no se puede bajar ningún sueldo, los sueldos están determinados por ley y además las contrataciones para los médicos dentro del sistema de salud público se rigen por diferentes leyes, que no tienen nada que ver las leyes de los hospitales”.

El ministro reiteró que para 2021 “el aumento del presupuesto de salud es casi de un 9%, sin embargo, el aumento del per cápita, y ahí estoy de acuerdo, es menor, del 1,3% por el momento, pero se va a discutir en la Cámara de Diputados”.

“A pesar de que el presupuesto de salud global se aprobó en la primera instancia, cosa que no ocurría hace harto tiempo, quedó para una discusión posterior para probablemente proponer alzas en el per cápita para la atención primaria, así que yo aquí no veo ninguna polémica”, añadió.

En esa línea, Paris indicó que “además de los sueldos, los médicos y el personal de salud, reciben algunos elementos adicionales, que son asignaciones permanentes y no permanentes y eso depende de muchas veces de los mismos establecimientos, pero el sueldo se fija por ley así que no hay posibilidad de bajar los sueldos”.

Durante su participación en el programa Hola Chile de La Red, la autoridad afirmó que “los médicos ganan mucha plata. Un médico que trabaja 44 horas tiene un sueldo de más de $5.400.00″.

Consultado sobre sus dichos, respondió que “no me voy a referir a los montos nuevamente, creo que eso fue un error, hablar de montos, de sueldos, porque obviamente crea diferencias dentro del equipo de salud y lo reconozco”.

Sin embargo, agregó que “no creo que tenga que pedir disculpas, porque las disculpas las debería pedir aquella persona que dijo que éramos muy dialogantes, pero que no cumplíamos lo que prometíamos y que además amenazábamos con una reducción de sueldos”.

“Él es el que induce al engaño, yo no y ante ese engaño yo obviamente que yo tenía que responder, no me puedo quedar callado cuando una persona que es dirigente nacional y que está postulando a un cargo indica en un tuit que se van a reducir los sueldos y eso no es verdad, todo el mundo lo sabe. Es imposible que el Minsal baje los sueldos y con esto quiero dar por cerrada la polémica“, agregó.

A los minutos, a través de su cuenta de Twitter, Bernucci escribió: “Si es que no bajan las asignaciones, feliz feliz feliz quedo de mentiroso sr. Ministro“.