El alcalde de Florida, Jorge Roa, fue encontrado sin vida en su casa este lunes. Horas antes había chocado en estado de ebriedad y había renunciado a su cargo a través de redes sociales.

La noticia fue confirmada a Radio Bío Bío por María Carolina Inostroza, presidenta regional de la Democracia Cristiana, quien detalló que Roa “estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado la renuncia a su cargo, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”.

“Pagaré el delito cometido”

Esta mañana, en su cuenta de Facebook, el alcalde de la comuna ubicada en la Región del Bíobío anunció su renuncia al cargo tras un “tremendo error”. “Infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello“.

El “error” mencionado por Roa hace referencia a un accidente de tránsito que protagonizó la madrugada del pasado domingo. “Seré consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagaré el delito cometido“, escribió en la publicación.

“No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia. Hace un tiempo comenzó un deterioro de mi salud, perdí mucho peso y no estaba bien física ni psicológicamente. Poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”, añadió.

Reacciones

Las reacciones por la partida de Roa no se hicieron esperar. Autoridades, políticos, exautoridades y diversas figuras públicas han manifestado su pesar a través de redes sociales.

🕊 Alejandra Bravo, Directora (s) del SSC expresa, a nombre propio y de toda la comunidad de funcionarias y funcionarios de la Red Asistencial penquista, sus condolencias por el sensible fallecimiento de don Jorge Roa, quien fuera Alcalde de la Municipalidad de Florida. pic.twitter.com/Yk8mHgEQe4 — Servicio de Salud Concepción (@servsaludconce) February 12, 2024

Mis condolencias y cariños para la familia de don Jorge Roa, una persona amable y preocupada de su trabajo, siempre buscando cómo ayudar a las personas de Florida. — Félix González (@Felixecologista) February 12, 2024

Como Municipalidad de Concepción lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Alcalde de la vecina y querida comuna de Florida, Jorge Roa Villegas (Q.E.P.D). (1956-2024). pic.twitter.com/jeTxGEclTA — Municipalidad de Concepción (@Muni_Concepcion) February 12, 2024

Como Gobierno lamentamos el fallecimiento del profesor Jorge Roa, alcalde de la comuna de Florida por tres períodos, por lo que enviamos sentidas condolencias a su familia, pero por sobre todo, a la comunidad que lideró, y cuya gestión fue siempre en pos del progreso de su comuna — Delegación Presidencial Regional del Biobío (@DPRBiobio) February 12, 2024

Hoy lamentamos la muerte repentina de un líder político, de un profesor, de un servidor público que dedicó años a su comuna como docente, como concejal y como alcalde, el señor Jorge Roa Villegas. pic.twitter.com/rDq5QJkO8c — Gastón Saavedra (@gastonsaavedra) February 12, 2024

Lamento profundamente el fallecimiento del profesor y alcalde de Florida, Jorge Roa, quien fuese edil 11 años. Mis condolencias a su familia, amigos y vecinos. Durante el tiempo que trabajamos juntos solo vi amor y dedicación total por su comuna Un abrazo afectuoso para ell@s🖤 — Daniela Dresdner (@dani_dresdner) February 12, 2024

🙏 Quiero que expresar mi dolor por la temprana partida del Alcalde de la comuna de #Florida @muni_florida Jorge Roa 🤲 En estos difíciles momentos para su familia y para la comunidad de florida nuestras oraciones y pensamientos están con ustedes QEPD Jorge Roa #Florida pic.twitter.com/ciwHZAn5ir — Diputado Eric Aedo (@EricAedoJeldres) February 12, 2024

Con pesar en el corazón, informamos el lamentable fallecimiento del alcalde Jorge Roa de la @muniflorida. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia y comunidad en estos momentos de profunda tristeza. pic.twitter.com/IltvmQMJpk — Gobierno Regional del Biobío (@gorebiobio) February 12, 2024

Lamento profundamente enterarme de la muerte del Alcalde de mi querida comuna de Florida. Q.E.P.D Jorge Roa Villegas. #Florida #Biobio — Marlene Pérez Diputada (@mperezdiputada) February 12, 2024