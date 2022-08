La jornada de este lunes se registró un nuevo ataque incendiario en la provincia de Arauco en la Región del Biobío, específicamente en la la comuna de Contulmo.

Según información preliminar, encapuchados quemaron el emblemático Molino Grollmus de la comuna, un museo colindante y un vehículo, esto en el sector de Tranguilboro.

Producto del ataque, tres personas de 85, 79 y 48 años que se encontraban al interior de las instalaciones cuando aparecieron los encapuchados disparando resultaron heridas.

Dichas personas sufrieron lesiones leves y graves por lo que fueron trasladados por personal policial al Hospital de Contulmo, donde ingresaron a la unidad de urgencia del recinto.

Gobierno confirmó querella tras el ataque

El Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que presentarán una querella contra quienes resulten responsables del ataque.

“Esto no puede ser calificado si no como un acto criminal cobarde. El Gobierno reitera repudia el uso de la violencia como herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar las diferencias y las demandas. Aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, incendiar instalaciones ni disparar a personas que no están armadas”, señaló el subsecretario desde el Congreso.

En esa línea, planteó que “evidentemente los vamos a perseguir con las herramientas legales que el Gobierno tiene a través de su capacidad de querellarse mediante el Ministerio del Interior”.

Por último, Monsalve reiteró la importancia de que “las personas que componen las organizaciones que llevan adelante actividad criminal sean identificadas, detenidas y sancionadas”.