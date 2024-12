“¿En qué país estoy viviendo?”: Renato Munster tras sufrir violenta encerrona en Santiago

"Esto puede ser en Las Condes, en Colina, en todos lados, en Santiago, Chile está así. Todos los días salgo y es una cosa.. ¿cuál es mi karma? ¿En qué momento me va a tocar? Esto es una lotería", manifestó el actor luego del robo.

La noche de este miércoles, el actor de teatro y televisión, Renato Munster, fue víctima de una encerrona en el centro de Santiago (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió poco antes de las 22:00 horas, cuando Munster se dirigía en auto a un evento de beneficencia. Sujetos que se trasladaban en tres vehículos y premunidos con armas de fuego se acercaron a él y lo intimidaron con el objetivo de robarle.

De acuerdo a información policial, un grupo de desconocidos “interceptan a una víctima, obligándola a descender” de su automóvil.

Los antisociales se dieron a la fuga en dirección al sur y, en forma paralela, carabineros iniciaron un seguimiento controlado, “dando alcance a ellos en el sector de San Bernardo, en donde se recuperan dos vehículos que tenían encargo“, explicó el teniente Tomás Urra, de la Prefectura Santiago Central.

“Les dije llévense todo”

Luego del violento robo, el actor entregó su relato a los medios. Según señaló, se dirigía a un evento de beneficencia “aquí al costado de La Moneda y estaba a 500 metros de llegar ahí. Imagínate, esto puede ser en Las Condes, en Colina, en todos lados, en Santiago, Chile está así. Todos los días salgo y es una cosa.. ¿cuál es mi karma? ¿En qué momento me va a tocar? Esto es una lotería”.

Munster señaló que mientras estaba en su auto, vio a cuatro tipos enmascarados y “como con unas armas de guerra, y dije ‘no lo puedo creer, ¿en qué país estoy viviendo?'”.

Se acercaron a él y comenzaron a golpear las ventanas de su vehículo, “ahí yo simplemente me bajé y les dije, ‘llévense todo'”.

El intérprete contó que no sabía si las armas eran reales o no, “pero tú comprenderás que en ese momento yo no iba a estar evaluando, además yo no tengo idea de armas”.

De todos modos, dijo que una de las armas “era así una cuestión (hace un gesto con las manos), era una cuestión gigante, era como un arma de guerra”.

“Me apuntaron directamente y me quitaron todo”, añadió, señalando que “doy gracias a Dios que no me pasó nada, porque hay gente que ha muerto”.