En medio de accidentes mineros y aluviones: Sernageomin lleva más de un año sin director titular

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lleva más de un año sin un director nacional titular, luego de que Patricio Aguilera, quien asumió el cargo mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), presentara su renuncia el 14 de junio de 2025, tras dos años al frente del organismo.

La falta de una autoridad titular genera preocupación debido a los recientes accidentes en la industria minera. Entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre, siete trabajadores fallecieron en seis accidentes ocurridos en distintas faenas. En lo que va del año, el sector acumula 13 víctimas fatales.

A estos hechos se suman los aluviones que han afectado a distintas localidades del norte y centro de Chile. Estas emergencias y los accidentes mineros han ocurrido mientras Sernageomin permanece sin un director titular, por lo que la conducción del servicio ha estado a cargo de su director subrogante, Mauricio Lorca, quien se desempeñaba como subdirector nacional de Geología.

Concurso desierto y crisis interna

Durante el gobierno anterior no se abrió un concurso público para nombrar a un nuevo director de Sernageomin tras la renuncia de Aguilera. El proceso se inició en abril de este año y recibió varias postulaciones hasta su cierre, el 18 de mayo.

En agosto, el ADP envió una lista de candidatos a la Presidencia, pero el 3 de septiembre el concurso fue declarado desierto.

Una semana después, el servicio enfrentó una crisis interna, luego de que el director nacional subrogante, Lorca, anunciara la desvinculación del subdirector nacional de Minería, Andrés León, y la renuncia del jefe del Departamento Jurídico, Salustio Montalva. Además, se inició un sumario por denuncias de supuesto acoso laboral, publicadas por El Desconcierto y abordadas en la Comisión de Minería del Senado.

Tras estos episodios, el 27 de septiembre se convocó a un nuevo concurso público para el cargo de director nacional de Sernageomin, cuyo plazo de postulación se extendió hasta el 19 de octubre. El proceso anterior, que terminó sin un nombramiento, tardó cinco meses en resolverse.