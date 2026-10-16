La querella por estafa presentada por seguros HDI contra extrabajador: Lo acusan de participar en esquema de pagos fraudulentos por más de $400 millones

La empresa de seguros HDI presentó una querella por estafa y asociación ilícita contra un liquidador de siniestros, acusado de participar en un esquema de pagos fraudulentos por más de $406 millones, relacionados con supuestos accidentes de motocicletas.
Según informó LUN, la aseguradora detectó 54 casos sospechosos entre 2022 y 2025, luego de una auditoría interna realizada en noviembre del año pasado. La revisión reveló que varios beneficiarios mantenían vínculos familiares con el trabajador investigado.
De acuerdo con la acción judicial presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el liquidador habría aprobado indemnizaciones sin verificar adecuadamente los antecedentes.
Además, la mayoría de los involucrados eran familiares directos o personas que compartían su domicilio.
Entre las irregularidades detectadas, figuran seis siniestros denunciados por una misma motocicleta, además de otros tres correspondientes a un segundo vehículo y dos a un tercero.
También se identificaron relatos similares de accidentes, sin testigos y asociados principalmente a caídas o pérdida de control.
La auditoría también estableció que varias motocicletas contaban con múltiples pólizas de seguro y registraban reiteradas declaraciones de pérdida total.
Según HDI, los pagos por estos casos alcanzaron $406.026.000, de los cuales $318.160.634 fueron destinados al Taller Dos Ruedas, mientras que el resto correspondió a indemnizaciones, principalmente a personas cercanas al liquidador.
La aseguradora sostiene que estos antecedentes darían cuenta de un mecanismo para obtener pagos indebidos mediante denuncias.
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