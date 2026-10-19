Emitieron más de 21 mil licencias falsas: Decretan prisión preventiva para dos médicos en La Serena

El Juzgado de Garantía de La Serena decretó prisión preventiva para dos médicos cirujanos, de 40 y 30 años, imputados por comercializar licencias médicas sin un diagnóstico previo que justificara su otorgamiento.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los profesionales emitieron 16.718 y 4.537 de estos documentos, respectivamente, además de ser investigados por los delitos de fraude de subvenciones estatales y lavado de activos.

Los involucrados, identificados con las iniciales C.F.P.V. y F.J.D.W., fueron detenidos el pasado sábado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. De acuerdo con la indagatoria policial, los involucrados habrían vendido las licencias a particulares por montos que oscilaban entre los $70.000 y los $120.000, según consignó Diario El Día.

En el marco de las diligencias investigativas, la policía de investigaciones realizó allanamientos en los domicilios particulares y lugares de trabajo de los imputados, donde incautó teléfonos celulares, computadores, talonarios de licencias médicas y una camioneta marca BYD, modelo Shark, año 2025, especies que aportarán antecedentes clave para el desarrollo de la causa.

A solicitud del Ministerio Público, el tribunal determinó que ambos profesionales permanezcan en prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias pendientes, para lo cual fijó un plazo de investigación de 90 días.