Emiten advertencia agrometeorológica entre Coquimbo y Maule por pronóstico de lluvias: Entregan recomendaciones a agricultores

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica debido al pronóstico de “precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo”.

El evento estará vigente entre las regiones de Coquimbo al Maule durante este martes 20 de octubre debido a las lluvias que se prevén.

El organismo señaló que “las precipitaciones moderadas se extenderían hasta la Región del Biobío hasta el miércoles 21 de octubre, existiendo una probabilidad de tormentas eléctricas y viento normal a moderado”.

Y añadió: “Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones posteriores. Estos pronósticos están dirigidos al sector agrícola”.

Advertencia agrometeorológica entre Coquimbo y Maule: ¿Cuánto lloverá?

Meteorología entregó los montos de precipitaciones en milímetros (mm) por región.

La institución también sugirió a los agricultores implementar las siguientes medidas preventivas:

Se sugiere suspender las labores de campo y aplicaciones de agroquímicos durante los periodos de precipitaciones más intensas, priorizando su reanudación una vez que las condiciones sean favorables.

Se recomienda verificar y mantener despejados los sistemas de drenaje y obras de evacuación de aguas para reducir el riesgo de anegamientos.

Extremar las precauciones ante posibles crecidas de cauces, desbordes y remociones de terreno, especialmente en zonas con pendientes.

En el ámbito pecuario, se aconseja resguardar a los animales, especialmente crías, animales jóvenes y aquellos que se encuentren enfermos, procurando disponer de sectores protegidos.

Ante la probabilidad de tormentas eléctricas, se recomienda suspender temporalmente las labores agrícolas y evitar el trabajo en sectores expuestos.

Se sugiere resguardar maquinaria y equipos en lugares techados, evitar permanecer bajo árboles aislados o cerca de cercos eléctricos y estructuras metálicas, y mantener a los animales en lugares seguros.