Este lunes, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, el diputado Nelson Venegas (PS), renunció después de dar positivo en el test de drogas. En la instancia, la única persona que se negó a participar en estos tests tras ser convocada fue la diputada de Convergencia Social (CS) Emilia Schneider, quien afirmó que no se prestará para “este show” político.

La parlamentaria comentó que el año pasado se realizó el test que fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que en ese momento demostró que no infringió de ninguna manera el reglamento de la Corporación. “Este año, si me lo hubiera realizado nuevamente, el resultado hubiera sido el mismo“, dijo.

“Decidí no realizarlo porque no voy a prestarme para este show que han armado los diputados, que no tiene nada que ver ni con combatir el narcotráfico ni con comprender el problema de las adicciones que representan para la sociedad en materia de salud pública”, argumentó.

A su vez, la diputada señaló que no tiene nada que ocultar: “Ya me realicé el test, pero por una posición política, creo que esto no es lo que tenemos que hacer. Creo que deberíamos abrir las cuentas bancarias y perseguir el dinero con inteligencia, porque ahí es donde encontraremos los vínculos con el narcotráfico“.