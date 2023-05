El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se refirió a lo ocurrido este martes en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde parlamentarios del Frente Amplio llegaron con pañuelos palestinos a modo de protesta por la situación que vive dicho país.

Jorge Brito (RD), Ericka Ñanco (RD), Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (CS) y Boris Barrera (PC) fueron quienes lucieron los tradicionales pañuelos en el cuello frente al embajador e instalaron la bandera palestina en la mesa del recinto, pese a que Artzyeli afirmó tras la sesión que no alcanzó a verla.

¿Qué dijo el embajador de Israel en Chile?

La mañana de este miércoles, Artzyeli publicó un mensaje en Twitter donde comparó la situación con una cerveza. “Acudí invitado por la comisión para presentar un proyecto espacial-lunar israelí al que hemos invitado a Chile a ser parte“.

“El proyecto tiene implicaciones educativas, científicas, académicas, de imagen país y mucho más”, dijo, y detalló que por más de una hora presentó el proyecto y contestó “muchas preguntas importantes de los diputados. En ese sentido, la misión fue cumplida al 100%“.

“Cuando llegué al Congreso vi un grupo de jóvenes con cafías y alguien me explicó que son diputados y diputadas, eso me tranquilizó porque sabía que se portarían bien, y así fue, o casi.

Durante la sesión intentaron desviar el tema hacia cosas que no pertenecían al orden del día, pero el presidente de la comisión fue decisivo, no lo permitió y lo agradezco. Agradezco también a la diputada Carmen Hertz por su invitación y preocupación durante la sesión”, agregó.

En esta línea, sostuvo que “muchos chilenos, pero muchos, me han mandado mensajes de solidaridad y apoyo y estoy muy agradecido con ellos también. Al igual que con la espuma de la cerveza, que desaparece rápido, la actitud de unos pocos no puede hacernos perder de vista lo importante. En este caso, las relaciones de Chile e Israel seguirán estrechándose por el bien de ambos pueblos. Estoy más comprometido que nunca en ello”.