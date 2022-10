Durante este martes, el embajador de Chile en España, Javier Velasco, participó de manera telemática a una audiencia en el Senado para rendir cuentas de su gestión en dicho país.

El diplomático se refirió a temas como los lazos empresariales con España, la relación con la fundación Chile-España, y los vínculos económicos con la Unión Europea de cara a la modernización del acuerdo. En esa línea, Velasco fue interpelado por el senador Iván Moreira con relación a sus dichos por los 30 años de Gobierno de la ex Concertación, además de la polémica foto junto a su pareja difunda a través de redes sociales.

Sobre lo primero, Velasco sostuvo que “la frase de los 30 años yo la doy en respuesta a una pregunta que se presenta en este foro empresarial. Donde se consulta por uno de los intereses más relevantes del mundo público y privado español respecto de la situación chilena y eso hoy en día estamos ante la amenaza de un nuevo estallido social. Por supuesto, el rol del embajador de Chile es tratar de dar certeza para poder consolidar los vínculos públicos y privados con el país de destino y por supuesto traté de hacer un diagnóstico breve con las deficiencias que eso puede incluir respecto a un hito de esas características, de esa magnitud, no es algo que se produzca periódicamente, sino que es algo que se produce frente a un malestar que se acumula durante un periodo de tiempo”.

Asimismo, aclaró que “indiscutiblemente, todas y todos los chilenos, particularmente quienes, venimos de familias humildes y hemos logrado alcanzar otros espacios como el que yo estoy ocupando en este momento, sabemos perfectamente que Chile ha crecido inmensamente los últimos 30 años, sabemos que ese crecimiento económico se condice por supuesto con cuestiones sistémicas y también con el mérito de aquellas y aquellos que gobernaron durante este período. Lo cierto es que también existe un examen crítico respecto al problema de la desigualdad”.

“Quizás no me expresé con justicia (…) yo creo que tenemos que ser los primeros en ser autocríticos, y no era bajo ningún respecto ser un ataque personal u ofender a quienes formaron parte de los Gobiernos durante ese período. Era simplemente un análisis sistémico respecto de lo que sucedió para llegar a esa situación de malestar, no era mi interés ofender y los pido las más sinceras disculpas al respecto”, añadió.

Con respecto a la fotografía donde aparece junto a su pareja a bordo de un auto, el militante de Convergencia Social señaló que: “Como familia estamos muy afectados por el tratamiento, el tono violento, machista, muchas veces en el que se realizaron críticas durante ese momento, pero lo cierto es que en esa conversación familiar, estamos plenamente consientes de que esa fotografía o que de determinadas actitudes que puedan parecer mala vía respecto del rol que cumplo como embajador hayan podido afectar la labor que estamos haciendo. Bajo ningún respecto, se va a repetir algo como esa publicación, más aún, mi pareja tuvo que cerrar sus redes sociales ante el acoso en esos días, lamentablemente no solo de redes sociales, sino también en una publicación de circulación nacional, entiendo, y por supuesto, vamos a ser mucho más cuidadosos con la forma”.

“Hay que ser muy autocrítico y creemos poner en valor sobre todo la tarea que estamos realizando acá en materia económica, en materia de relaciones bilaterales, el vínculo que estamos haciendo con las empresas innovadoras, que tienen inversiones en Chile, y que tienen inversiones chilenas en España y por lo mismo, yo sin lugar a dudas soy muy autocrítico y voy a conducirme con muchísimo cuidado para no dar razones que permitan crear algún tipo de polémica de ese carácter”, concluyó.