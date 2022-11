Este lunes, la embajada de China en Chile descartó la existencia de una supuesta “estación de policía secreta” en la ciudad de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso. Esto ocurre tras el informe publicado por la ONG española Safeguard Defenders y que fue replicado por los medios de comunicación la semana pasada.

La investigación realizada del organismo de derechos humanos constató que la potencia asiática ha instaurado a nivel mundial 54 centros de servicios policiales secretos y no declarados en distintos países, con el propósito de obligar a quienes migraron a regresar al país y silenciar a la disidencia política.

La información fue divulgada por la unidad de investigación de Radio Biobío, quienes revisaron y hallaron que uno de los centros está ubicado en Viña del Mar, acompañada de una dirección y un número de contacto chileno, en el cual los ciudadanos asiáticos pueden contactarse en caso de emergencias, como si fuera una estación policial.

No obstante, según recogió La Tercera, desde la embajada china se aclaró que este inmueble “no es más que un centro de servicio para los ciudadanos chinos en el ultramar”.

A través de un comunicado explicaron que, debido a la distancia geográfica entre ambos países, la dificultad de realizar viajes y el panorama de la pandemia de COVID-19, “muchos ciudadanos chinos en el extranjero no pueden regresar a China a tiempo para realizar los trámites como la renovación de su licencia de conducir”.

“El establecimiento de dicho centro solo es una medida provisional durante la pandemia. Como la situación pandémica mundial se vuelve estable y se alivian las medidas de control, y con la renovación de la plataforma de trámites en línea, las autoridades de Fuzhou han pedido a sus ciudadanos volver a China a realizar estos trámites, y los que tienen dificultad en viajar, pueden acceder directamente a la plataforma virtual”, indicaron.

El comunicado cierra asegurando que “China siempre insiste en el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países y nunca ha instalado ninguna ‘estación de la policía secreta’ en el extranjero. La especulación de una supuesta ‘estación de la policía secreta’ en Chile no tiene fundamento y su difusión sólo pretende dañar la imagen de China y las relaciones chino-chilenas. Estamos convencidos de que la sociedad chilena no se dejará confundir”.