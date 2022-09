El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, salió del Congreso Nacional para conversar con Francisco Muñoz Carrasco (43), más conocido como “Pancho Malo“, quien se encontraba en el frontis del lugar con megáfonos y banderas de Chile junto a su grupo, el denominado “Team Patriota”.

“Nosotros trabajamos ocho meses por la opción Rechazo (…) Chile Vamos no nos representa y ellos están aquí hablando a nombre de la oposición”, expresó “Pancho Malo”.

Lee también: Paritario y 100% electo: Oficialismo presentó acuerdo para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente

Tras el encuentro, el presidente del Senado manifestó que “en democracia podemos pensar distinto, no se puede pretender imponer la forma de pensar de un grupo a través de presiones“.

“Esto de andar con megáfono, presionar e incluso intimidar no es el mecanismo por el cual se resuelven las diferencias en democracia y me pareció, como presidente del Senado, que mi obligación era salir a encarar a estos grupos y dialogar con ellos“, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que escuchó lo que el grupo quería expresar, pero “había unos pocos que estaban bien violentos”: “Hay que dejar de lado la lógica de las barras bravas, en democracia tenemos que respetarnos. Le han gritado a la senadora Campillai, quien no puede ver, y me parece que es poco empático no ponerse en el lugar de las demás personas. También lo que ha ocurrido con el presidente de la UDI (Javier Macaya, quien fue encarado por Pancho Malo). En Chile, tenemos que recuperar una lógica de convivencia y respeto“.

Lee también: Listado del test de drogas: 75 diputados dieron negativo y 3 no se presentaron a la toma de muestra

Asimismo, reiteró que “andar con la lógica de las barras bravas no contribuye a resolver las diferencias que tenemos. Mi responsabilidad, como presidente del Senado, era encarar este grupo y darle a conocer un punto de vista que es básico: aprender a respetarnos”.