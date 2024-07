¿El Presidente Boric reprobó su práctica profesional en San Ramón?

Según acusó el jefe comunal de San Ramón, el Mandatario le habría asegurado que se "echó" la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la comuna.

¿El Presidente Gabriel Boric reprobó su práctica profesional?

“No hay igualdad para acceder a la justicia. En Chile los más pobres no pueden pagar un abogado y se tiene que conformar con la Corporación y, lamentablemente, no es lo mismo”, afirmó el jefe comunal, según consignó La Segunda.

Toro, no se quedó ahí y continuó: “Los que hemos pasado por la Corporación lo sabemos, y con todo respeto y cariño para los que están haciendo la práctica y están recién saliendo de la universidad, mira, el Presidente también la hizo (la práctica) en San Ramón…. se la echó”.

“A mí me lo dijo, dijo que no la terminó, a mí me lo contó”, aseguró tajante Toro.

¿Boric no terminó su práctica?

El citado medio consultó a Presidencia sobre las acusaciones del jefe comunal, frente a lo cual descartaron de plano que el Mandatario se haya echado el ramo y explicaron qué pasó.

“El Presidente hizo su práctica profesional en San Ramón y en Punta Arenas, por traslado, no por reprobación”, explicaron.

Boric habría cumplido los primeros dos meses de su práctica profesional en San Ramón, para después cambiarse a Punta Arenas, donde terminó de cumplir con el ramo práctico.