No guarde el impermeable: Niño Godzilla amenaza con lluvias hasta el verano

Las tormentas intensas, el granizo y las precipitaciones concentradas en cortos períodos podrían continuar afectando a Chile central durante los próximos meses, según advirtieron especialistas de la Universidad de O’Higgins (UOH).

Raúl Valenzuela, académico de la UOH e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explicó que las actuales condiciones asociadas al fenómeno de El Niño favorecen nuevos episodios de precipitaciones.

“Dado que estamos en un Niño bastante fuerte, que deja harto vapor de agua y una atmósfera más cálida, es probable que sigamos teniendo estos eventos”, señaló.

El especialista explicó que las lluvias convectivas pueden concentrarse en zonas muy específicas, incluso con importantes diferencias entre sectores ubicados a pocos kilómetros de distancia, lo que dificulta su pronóstico.

Mayor riesgo de remociones en masa

Jorge Romero, también académico de la UOH, advirtió que las precipitaciones intensas pueden aumentar el peligro de aluviones y remociones en masa en sectores cordilleranos, precordilleranos y de piedemonte.

El riesgo puede ser mayor en zonas afectadas recientemente por incendios forestales, donde la pérdida de vegetación incrementa la vulnerabilidad del terreno.

“Vamos a ver un incremento en estas tormentas intensas con desarrollo de fenómenos de granizo, concentradas en poco tiempo, y eso va a aumentar considerablemente el peligro de generación de remociones en masa”, sostuvo.

Los especialistas recomendaron evitar quebradas y zonas deprimidas, mantener despejados cauces y seguir las alertas de los organismos oficiales.

Christine Eriksen, investigadora de ETH Zúrich, agregó que la prevención también requiere fortalecer la preparación de las comunidades, conocer rutas de evacuación e identificar a las personas que podrían necesitar ayuda durante una emergencia.