El Ejército de Chile se refirió a la información respecto a un supuesto informe elaborado por la Dirección de Inteligencia de la institución (DINE) dado a conocer el 20 de octubre de 2019, en el que habrían advertido sobre una “intervención extranjera” de parte de las inteligencias cubanas y venezolanas.

“Las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realiza la institución, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades que puedan afectar la Defensa Nacional, son efectuadas conforme a las disposiciones de la ley N°19.974 ‘Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia'”, fueron las únicas palabras de parte del departamento de comunicaciones del Ejército.

Lee también: Tolerancia Cero: Joaquín Lavín y Daniel Jadue serán los invitados en la edición especial de este domingo

Según informó El Mostrador, en la instancia el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, y el general Guillermo Paiva, director de la DINE, presentaron al presidente Sebastián Piñera un documento en el que daban cuenta de una supuesta “intervención extranjera” en lo ocurrido en octubre de 2019.

“Contarían para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero”, decía el informe según el medio mencionado.

Asimismo, se individualizó a un sujeto como parte de una organización chavista y comandante de los servicios de inteligencia venezolano y cubano. El Mostrador indicó que se trata de Pedro Carvajalino, a quien el Ejército habría vinculado con una organización llamada Zurda Konducta.

Sin embargo, Zurda Konducta es el nombre de un programa de televisión conducido por el mencionado Pedro Carvajalino, quien además de ser youtuber y tuitero, es un fanático del régimen de Nicolás Maduro.

Más tarde ese 20 de octubre el mandatario le hablaría al país: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el Metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.

Lee también: Colusión en la venta de pollos: Agrupación pide indemnización de $50 mil a cada consumidor

“Recibimos muchos informes”

Consultado sobre el documento compartido por la DINE, el presidente Piñera señaló que “recibimos muchos informes y cada vez que habían antecedentes relevantes los pusimos a disposición de la Fiscalía para que los investigara”.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que “los informes de inteligencia son secretos” y que sirven de “insumo para las decisiones de la autoridad”.

“La autoridad tomó decisiones con respecto a un número importante de documentos e informes, no solamente ese. No considero que se haya constituido un error porque ese no fue el único informe que el gobierno tuvo en cuenta“, agregó el secretario de Estado.

Asimismo, señaló que “es una elucubración que no comparto” el que el presidente haya hablado de un “enemigo poderoso” el mismo día en que se le habría presentado un informe de la DINE.