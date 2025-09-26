EFE alcanzó importante récord: Transportó más de 32 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2025

La filial EFE Central lideró la cantidad de pasajeros movilizados, llegando a 14,47 millones de pasajeros.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) alcanzó un récord histórico de pasajeros movilizados, al transportar a más de 32 millones de pasajeros durante el primer semestre de este 2025.

La cifra corresponde a un 6,5% más en comparación al mismo período de 2024 y 2,3% más que la cifra más alta anotada en la historia de EFE en los servicios de trenes de cercanía, media y de larga distancia.

La filial EFE Central lideró el número de pasajeros movilizados, con 14,47 millones de viajeros y una variación positiva de 5,6%. Entre sus servicios se encuentran: Rancagua- Alameda, Nos-Alameda, Chillán-Alameda y Buscarril Talca-Constitución.

El tramo del tren Chillán-Alameda fue el que más creció, entre enero y junio, con un incremento de 72%, pasando de 145.000 pasajeros a 249.632 en dichas fechas.

Mientras que EFE Valparaíso llegó a un total de 11,28 millones de pasajeros movilizados, cifra que representa un 13,2% más que el 2024.

Este aumento de pasajeros movilizados por EFE Valparaíso ocurre debido al alza de las frecuencias del servicio, tras el avance de las obras de Estación Valencia y a una mayor continuidad operacional por la no afectación de incendios en verano, explicaron las autoridades.

Y en el caso de EFE Sur, la variación fue más bien menor y marcó una leve disminución de 1,7%, totalizando 6,28 millones de usuarios transportados.