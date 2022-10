Esta semana se dieron a conocer los viñedos que forman parte del World’s Best Vineyards 2022, un ranking que reconoce los mejores destinos vitivinícolas del mundo.

En la selecta lista están incluidos cinco viñedos nacionales, dos de los cuales están en el top 5. El puesto número tres es ocupado por Montes y el cuarto por Vik, ubicados en el valle de Colchagua y Cachapoal, respectivamente.

Montes fue premiado por “hacer vinos chilenos a un nivel más alto que el mundo jamás había visto. Ahora ha vendido en más de 100 países y es señalado como pioneros del vino chileno de alta gama (Syrah, especialmente)”.

Por su parte, la viña Vik fue reconocida por ser “una de las bodegas más avanzadas, artísticas y holísticas del mundo (…) Producen una pequeña, pero poderosa colección (tres blends tintos y un rosado) que está redefiniendo la cosmovisión del vino chileno”.

We are thrilled to announce that Montes Wines has been named the best vineyard in the continent and the 3rd best in the world by @wbestvineyards.

— Montes Wines (@MontesWines) October 28, 2022