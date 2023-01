Este miércoles el Comité de Ministros votará el proyecto minero portuario Dominga de la compañía Iron Andes, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Un sector del gremio de pescadores artesanales solicitó que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se inhabilite de la votación debido a un supuesto conflicto de interés con la ONG Oceana, por su intención de crear áreas marítimas protegidas y por su postura contraria al proyecto.

“No me voy a inhabilitar. Hay que recordar que la inhabilitación está normada, existen ciertos criterios y nosotros hicimos el análisis, que no hay ninguno de esos criterios que se cumplan”, dijo la secretaria de Estado a CNN Chile.

“Esta es una desprolijidad mayor del Gobierno”

La materialización de esta minera existe desde el año 2013 de la mano de Andes Iron, propiedad de la famila Délano y Garcés, y se votará por segunda vez en el Comité de Ministros, luego de ser rechazado el año 2017 durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Falta de estudios sobre el impacto climático en el océano y daño a la biodiversidad marítima son algunas de las principales preocupaciones de los expertos en medio ambiente en una de las regiones que concentra el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt.

Al respecto, Marcelo Castillo, abogado de los pescadores de La Higuera, replicó que: “Esto nos parece que pone a la ministra en la posición de ser juez y parte violando normas básicas del debido proceso como la imparcialidad y la objetividad, precisamente por existir una circunstancia que le resta imparcialidad y la obligación de abstenerse e intervenir en el caso. De esta manera, nos parece que es extremadamente grave, por lo cual nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales para que se enmiende esto desde el punto de vista judicial administrativo y además le pedimos al Presidente de La República que intervenga, porque esta es una desprolijidad mayor del Gobierno”.

Anteriormente, y en conversación con CNN Chile, el abogado explicó los motivos por los que respaldan la instalación del proyecto minero Dominga en dicha comuna. “Si crea el área marina para taponear el proyecto, junto con ella, se va a impedir el ejercicio de actividades pesqueras“, detalló y agregó, esto le hace pensar que “la afectación de la pesca va a ser significativa”.

“Creo que la va a extinguir, esa también es la convicción de mis clientes”, agregó el abogado.

Alcalde de La Higuera: “El Gobierno ya tenía una decisión antes de asumir”

En conversación con Noticias Express, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, se refirió a esta votación. “La decisión del Comité de Ministros, más allá de una decisión técnica, también lo es política. El presidente fue claro en su discurso el día que ganó las elecciones cuando se manifestó contrario al proyecto Dominga; la ministra Maisa Rojas también lo hizo antes de asumir, y el subsecretario. Entonces, claramente, el Gobierno ya tenía una decisión con respecto a esto desde antes que asumiera en marzo. Lo que parte de la ciudadanía busca, y lo hace a través mío, es que aquí se respete la institucionalidad, las normas y las leyes dispuestas para este y otro tipo de proyectos”, dijo.

También señaló que “uno de los temas que más reclaman los opositores es que, lamentablemente, los opositores no son parte del proceso. Ese es el problema. Aquí hay voces ciudadanas, hay voces de ONGs, hay voces de científicos, pero mientras estas personas no participen en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), su palabra es música y no define ni decide nada“. Ante las acusaciones de llevar a cabo “lobby” por el proyecto Dominga de parte del vicepresidente del gremio de los pescadores de Los Choros, Gabriel Molina, dijo: “Yo estoy trabajando para mi gente, no para el proyecto Dominga”.