DMC emite aviso por tormentas eléctricas y granizo en siete regiones del país: Revisa las zonas afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este miércoles sobre la probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones del país.
A través de un aviso, la entidad explicó que el evento meteorológico se daría debido a una inestabilidad atmosférica presente en el territorio nacional.
De esta forma, señaló que la actividad eléctrica podría ocurrir entre la tarde de este miércoles y la noche del jueves 22 de octubre.
Además, advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento local, como las que experimentó la Región Metropolitana durante el martes pasado.
¿Cuáles son las regiones afectadas?
La DMC indicó que en total son siete las regiones que podrían experimentar tormentas eléctricas desde esta jornada, desde la zona central hasta el sur de Chile.
Revisa el listado de las zonas afectadas:
- Región de Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Región de Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de O’Higgins: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región del Maule: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de Ñuble: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región del Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.
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