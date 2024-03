La historiadora y directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, criticó la gestión del Gobierno por incumplir sus promesas feministas durante la campaña presidencial, acusando que ha faltado gestión y que incluso durante las administraciones de Piñera y Bachelet hubo más avances.

En conversación con Radio Universo, Cumplido opinó que al Ejecutivo le faltó “experiencia y coraje para hablar de los temas que ellos ponían sobre la mesa”, y que el haber perdido el primer plebiscito constitucional “los convenció absolutamente de que los temas de mujeres y diversidad sexual eran de minorías”.

En ese momento “perdieron sus convicciones, se quedaron congelados”. Y eso, a juicio de la historiadora, causó que “no se volviera a mencionar ni el tema del aborto ni de las diversidades sexuales en ninguna parte. Brevemente la ministra (Antonia) Orellana, pero nadie más”.

Cumplido incluso comparó la política feminista de este Gobierno con las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. En el gobierno de Boric “nunca había visto tal cantidad de promesas de campaña respecto al feminismo y a las diversidades sexuales. Lo que me pasa es que sí, se ha avanzado, pero no tanto como se avanzó con Bachelet o Piñera”.

“Yo creo que acá hay un problema bien infantil quizás, que es el hacer promesas con la convicción de que sí lo van a lograr, sin el conocimiento o la experiencia política para saber que no todo el programa se puede cumplir. El problema es cuando nada del programa se está cumpliendo”, acusó.

Así las cosas, aseveró que le parece “frívolo” que en el Gobierno se hayan dicho feministas.

“Me parece que el feminismo no puede ser solo un adjetivo; el feminismo es justamente un movimiento político que desde el siglo XIX viene a cuestionar la forma en que se ejerce el poder, cuestiona las formas y mecanismos en que hemos construido la democracia, y si las sociedades no son feministas, me parece que es un poco mucho que es un Gobierno feminista”.