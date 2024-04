Eduardo Cerna, el nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), compareció este lunes ante la comisión investigadora del Caso Audios o Caso Hermosilla de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la situación al interior de la institución tras la formalización de Sergio Muñoz, acusado de filtrar antecedentes al abogado Luis Hermosilla y actualmente en prisión preventiva.

Tras la instancia, Cerna declaró a la prensa que, hasta el momento, no cuenta con información que vincule a más funcionarios de la PDI en la filtración de la información.

“Teniendo esa información, no quepa la menor duda que voy a tomar las determinaciones con la rigurosidad y con la severidad que corresponde, pero en este momento no tengo más información”, agregó.

En relación con las reuniones periódicas que sostenía Muñoz con el Alto Mando de la PDI, Cerna señaló que no existen elementos que indiquen que esas comunicaciones se apartaron de lo que se considera normal y protocolar dentro de la institución.

Reacciones de los diputados

En la sesión, además de responder a las preguntas de los diputados sobre la transparencia al interior de la PDI y las medidas para evitar otro caso como el de Muñoz, Cerna destacó la importancia de resguardar la prioridad y la transparencia de la organización.

El diputado Miguel Mellado (RN) expresó su preocupación por la continuidad del círculo de confianza del anterior director y la falta de respuesta sobre posibles sumarios en curso.

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) valoró la voluntad de Cerna de implementar medidas para fortalecer la transparencia en la institución.

Chadwick y Delgado se excusaron de asistir a la comisión investigadora

Los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado se excusaron de asistir a su citación a la comisión investigadorapor el denominado Caso Hermosilla.

Por medio de cartas enviadas a los secretarios de la comisión, ambos exministros presentaron sus excusas para no asistir a la cita, que estaba programada para el próximo lunes 8 de abril.

Chadwick expresó en su escrito que en la actualidadestá “exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica. Por consiguiente – y como la comisión bien lo sabe- pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita”.

Por su parte, Delgado indicó que,también por motivos de agenda, le es “imposible asistir a la comisión especial que se me invita. Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estimen pertinentes”.