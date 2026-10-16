Director del INDH responde a Arrau y defiende informe sobre Ley Naín-Retamal 2.0

Yerko Ljbetc, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), salió al paso de los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien acusó al organismo de tener una mirada “ideológica” en su análisis del proyecto que amplía la legítima defensa privilegiada a policías y militares de franco.

Este jueves, Arrau sostuvo en redes sociales que el INDH “una vez más está desconectado de la realidad” y aseguró que el gobierno seguirá impulsando la iniciativa, apodada como Ley Nain-Retamal 2.0. Las declaraciones se dan en pleno debate del Presupuesto 2027, mientras parlamentarios oficialistas han buscado quitarle financiamiento al instituto.

El INDH una vez más está desconectado de la realidad. Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FFAA refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos, esto es: su resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Como Gobierno, seguiremos impulsando la profundización de la Ley Naín-Retamal para proteger al funcionario que, estando de franco y en cumplimiento de su deber policial, enfrente una agresión grave contra su integridad o la de terceros. Ante criminales cada vez más violentos, dar protección y certeza jurídica a quienes nos defienden es una obligación del Estado. No vamos a retroceder en ese compromiso. — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 15, 2026

Este viernes, Ljubetic respondió en un video, afirmando que el tono y la forma del ministro “no corresponden” a la relación que debe existir entre instituciones del Estado, donde, dijo, debe haber “deferencia y respeto”.

Agregó que los cuestionamientos ponen en duda una parte esencial del mandato legal del INDH, el cual es velar por que las leyes sean coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos que Chile ha asumido.

El director indicó además que el informe fue aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH y que reconoce la importancia de la seguridad de las personas, pero también la necesidad de que las fuerzas de orden actúen con pleno respeto a los derechos humanos.

El proyecto fue presentado en 2023 por diputados de Renovación Nacional, encabezados por José Miguel Castro.