Director del INDH y proyecto del Gobierno que quita facultades al organismo: “Afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes”

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, criticó el proyecto del Gobierno para modificar las atribuciones del organismo.

Ayer lunes, el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados una reforma que, entre otros aspectos, disminuye el número de integrantes y elimina la atribución para presentar querellas criminales, reemplazándola por la posibilidad de denunciar ante los organismos correspondientes.

Por otro lado, crea el cargo de director ejecutivo y mantiene las facultades del instituto para presentar recursos de protección y amparo.

En entrevista con Radio ADN, Ljubetic afirmó que la propuesta trata de una “afectación muy grave a la autonomía del instituto, a partir de la propuesta de un nuevo consejo designado con mucha participación del Ejecutivo. Es un proyecto que además desmantela al INDH, es decir, le quita recursos y explícitamente elimina sus sedes regionales. Hoy somos una institución presente en todas las regiones del país y vamos a pasar a ser una institución con domicilio legal en Santiago”.

Si bien dijo que “no es una sorpresa” que se haya presentado el proyecto, sí sorprende “la radicalidad y el carácter extremo de los contenidos” que tiene.

“Este es un proyecto que, esencialmente, apunta a neutralizar al INDH como un instrumento efectivo de protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente”, aseveró.

De acuerdo con el director, la iniciativa “afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes para el instituto y lo desmantela desde el punto de vista de su presencia y eficacia a nivel nacional”.

En esa línea, hay también una “disminución evidente de recursos”: “Está explícitamente señalado en el informe financiero el despido del 70% de las personas que son abogadas en la institución”.