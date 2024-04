Un grupo de diputados de la UDI confirmó que presentarán un oficio ante la Contraloría General de la República, luego de que Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, señalara que buscará ayudar “en lo que se pueda” en las campañas de candidatos y candidatas oficialistas para las elecciones municipales.

Los parlamentarios Gustavo Benavente, Natalia Romero, Felipe Donoso y Marco Antonio Sulantay, acusaron que el accionar del militante del PPD podría “amenazar gravemente” la autonomía, independencia y objetividad que tiene el canal, consigna Radio Biobío. A juicio de los diputados, la decisión de Vidal de apoyar las candidaturas podría “impactar directamente en la imagen de TVN”.

¿Qué dijo Vidal?

Este fin de semana el exvocero de Gobierno estuvo acompañando a Reinaldo Rosales (PPD), candidato a la alcaldía de La Florida por las primarias municipales del oficialismo, en una actividad con dirigentes PPD y del Partido Socialista.

“Mi rol como presidente del directorio de TVN no me inhibe de mi trabajo como militante del PPD e integrante de la comisión política del PPD. En los espacios en que pueda colaboraré con las candidaturas a las municipales del partido que me requieran y ayudaré en lo que se pueda”, aseguró a La Tercera.