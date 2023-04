Los diputados de Renovación Nacional (RN), Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán, junto al independiente, Leonidas Romero, expusieron su preocupación ante un sticker exhibido en el computador de uno de los defensores públicos en el caso del carabinero Daniel Palma.

La pegatina en el computador del abogado provocó que los parlamentarios oficiaran al Defensor Nacional con el objeto de “manifestarle su preocupación por la situación que quedó en evidencia mientras se realizaba el control de detención de los individuos que habrían participado en el asesinato”.

En ese contexto, indicaron que “dicha conducta, si bien puede estimarse como anecdótica, ocurre en un álgido momento de seguridad que afecta a la ciudadanía tras una serie de homicidios ocurridos en contra de funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones”.

“Estos hechos criminales se han visto incentivados por una tolerancia con discursos que invitan a emplear la violencia como una legítima forma de manifestación, así como derechamente a deslegitimar y atacar a las instituciones policiales”, denunciaron en un documento al que tuvo acceso Radio Biobío.

Teniendo en cuenta este escenario, solicitaron al Defensor Nacional que vele por el “decoro que debe mantener todo funcionario público”, el que, según su criterio, “debe vincularse también con evitar concitar atención pública por detalles como este“.

“Flower Thrower” de Banksy

El dibujo, pegatina o sticker que se evidenció en el lomo del notebook del defensor público corresponde a la obra Flower Thrower o Love is in the air del artista británico Banksy.

El reconocido stencil muestra a un hombre encapuchado lanzando un ramo de flores. Fue plasmado en un muro de la ciudad de Beit Sahour, un pueblo palestino al este de Belén, en 2003.

Como sostiene el sitio especializado MyArtBroker, “las impresiones de Love Is In The Air (Flower Thrower) de Banksy presentan una poderosa imagen contra la guerra, conmovedoramente debutó como un mural en el Muro de Cisjordania. El hombre del pasamontañas, aparentemente a punto de lanzar una bomba, sostiene un ramo de flores en un llamado simbólico a la paz para reemplazar la violencia”.