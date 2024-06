Diputados RN piden destitución del director de Conaf por gestión en megaincendio de Valparaíso: “Mantenerlo es un riesgo”

Los diputados acusaron que la actuación de Christian Little, actual líder del organismo, durante y después de la tragedia ha sido inadecuada y "peligrosamente irresponsable".

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis y Andrés Longton, solicitaron este lunes la destitución del director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little.

La petición, hecha formalmente al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, surge en medio de las críticas por la gestión del megaincendio que dejó 137 fallecidos y destruyó más de 6 mil viviendas en las comunas de Quilpué, Viña del Mar, Limache y Villa Alemana, el pasado 2 de febrero.

En ese contexto, los diputados recalcaron que el organismo debe ser evaluado por el jefe ministerial y aunque que algunas denuncias deben ser investigadas por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, Celis y Longton consideran inadecuada la actuación de Little durante y después de la tragedia.

El diputado Andrés Longton justificó la petición de remoción, resaltando las graves denuncias y el actuar negligente del director el día del incendio.

“Primero dicen que él estaba en el lugar del incendio y que esto fue sacado o eliminado de la bitácora, que se le advirtió por funcionarios que el incendio se dirigía hacia las viviendas de Quilpué y Alemania y Viña del Mar y que él se rió, se burló cuando se le dio esa información”, sostuvo.

En ese sentido, Longton añadió que “además, había helicópteros en labores de observación y de coordinación que habían verificado que el incendio se dirigía fuertemente hacia las viviendas y que él no lo advirtió a las autoridades correspondientes para tomar los resguardos correspondientes y que esto fue antes de las 3 de la tarde”.

En tanto, Andrés Celis expresó que “la gestión del señor Cristian Little, no solo es deficiente, sino peligrosamente irresponsable. Mantenerlo en su puesto es un riesgo que no podemos permitirlo. Su remoción es fundamental para restaurar la integridad de Conaf y garantizar que esté liderada por alguien que realmente entienda la gravedad de su responsabilidad”.

Antecedentes entregados a la comisión investigadora

Dirigentes del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf presentaron varias denuncias contra Little en la última sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. De estas, al menos cuatro son extremadamente graves y ameritan una revisión administrativa y judicial, ya que podrían constituir delitos.

Una de las principales acusaciones se refiere a la contratación de 23 asesores externos, supuestamente vinculados al partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), convirtiendo a la Conaf en una “caja pagadora de favores políticos“.

Esto, según los dirigentes sindicales, es inédito en la historia de la Corporación y afecta la probidad y eficiencia en el uso de recursos fiscales, consignó Radio Biobío.

Celis calificó estas denuncias como alarmantes y destacó la contratación de personal afín al FRVS como un uso desvergonzado de recursos públicos que erosiona la capacidad de Conaf para responder a emergencias.

Las denuncias también mencionan que la bitácora del puesto de mando del Fundo Las Tablas fue editada el día del incendio, omitiendo al menos 90 puntos clave.

Asimismo, se afirma que el Director Ejecutivo estaba presente, pero su presencia fue desestimada del registro. Además, el tiempo de activación de la alerta SAE en sectores urbanos, esencial para la investigación parlamentaria y del Ministerio Público, fue alterado.

La reacción de Little ante el avance del fuego desde la Reserva Peñuelas hacia zonas pobladas de Villa Alemana y Quilpué ha sido especialmente criticada.

Según los informes, su indolencia -de confirmarse- habría agravado la situación, ya que se disponía de helicópteros de coordinación y observación (ACO) que proporcionaban datos en tiempo real para proyectar el avance del fuego.