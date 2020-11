(Agencia UNO) – La bancada de diputados y diputadas del PPD aseguró que no apoyará el proyecto de ley del gobierno que establece un retiro de fondos de las AFP “más acotado y con restricciones”.

“Este es un retiro del 10% con letra chica, con restricciones, y que establece una devolución obligatoria a través de una cotización adicional, un ‘auto préstamo forzoso’ que no respaldaremos. Llamamos al gobierno a retirarlo y seguir con tramitación expedita de la reforma constitucional que tuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputados. Le pedimos al gobierno que no siga cuidando el negocio de las AFP”, afirmó el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, sostuvo que “el nuevo proyecto improvisado para impedir el segundo retiro de los fondos de las AFP es absolutamente insuficiente, no es universal, restringe el monto de los fondos que los ciudadanos van a poder retirar y pone trabas para impedir que los ciudadanos usen sus propios recursos como lo han hecho en el primer retiro. Defenderemos con dientes y muelas la reforma constitucional que ya aprobamos en la Cámara y que está en el Senado a la espera de su votación”.

Lee también: Pablo Longueira anunció que Víctor Pérez lo reemplazará como candidato a presidir la UDI

En tanto, la diputada Carolina Marzán, indicó que “claramente no apoyaremos el proyecto del gobierno porque restringe y discrimina. Cómo es posible determinar quién necesita o no retirar sus fondos, si somos un país que vive endeudado, que compra en el supermercado a crédito, que tiene que hacer bingos para pagar tratamientos médicos. En el primer retiro pudimos ver cómo las personas pagaron créditos o exámenes médicos. No es posible que el gobierno esté tan desconectado. Esperamos que se retire ese proyecto y se avance con el que ya tenemos”.

Asimismo, la diputada Loreto Carvajal señaló que “nuevamente el gobierno está legislando a última hora y no escuchando a la ciudadanía. El Ejecutivo no ha querido escuchar, llevamos meses pidiendo ayuda real, eficiente para todos los chilenos, pero no han querido. Ayer el presidente amenazó con ir al Tribunal Constitucional y horas más tarde propone este retiro alternativo. En realidad, este Gobierno perdió el rumbo, lo que es muy grave para las chilenas y chilenos que debemos enfrentar una pandemia y una crisis económica con una administración deficiente”, concluyó.