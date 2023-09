Durante esta tarde, 27 de los 134 condenados en el penal Punta Peuco se suscribieron a una carta pública en la que reconocieron que muchas de sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos” y donde hicieron un llamado a tomar “medidas” para que los subalternos “puedan volver a estar junto a sus seres queridos“.

Tras esta solicitud, diferentes parlamentarios oficialistas criticaron esta medida y apuntaron a que esto es solo un avance en la búsqueda de información respecto a los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, dijo que “ojalá las fuerzas de derecha, que han negado la violación de los derechos humanos que ocurrió en nuestro país, ahora que son los propios violadores de los derechos humanos quienes lo reconocen, no tengan más argumentos para afirmar que en nuestro país no hubo una violación sistemática de los derechos humanos”.

En la misma línea, el parlamentario explicó que aunque “parece un poco tardía esta declaración”, espera que la segunda etapa de una próxima declaración aclare dónde están los detenidos desaparecidos.

“Siempre se les solicitó información y se negaron una y otra vez a entregarla, y en esta carta vuelven a hacer lo mismo, no entregan ninguna información que pueda llevar al paradero de los detenidos desaparecidos”, agregó.

Por otro lado, el diputado Leonardo Soto (PS) comentó que esta carta no consta de “ningún arrepentimiento”.

“Esta carta refleja la idea de blanquear su responsabilidad. Aunque ellos reconocen que fueron parte de la comisión de delitos contra los derechos humanos, dicen que eran el eslabón más pequeño”, explicó Soto.

El parlamentario además aclaró que si uno lee la carta se entiende que “no tiene una línea de compasión con las miles de víctimas de la dictadura, no empatizan con ellos, son muy insensibles al daño que causaron, no hay ningún arrepentimiento”.

“Ellos saben quiénes dieron las órdenes, sin embargo, los protegen. En la carta no hay ninguna línea que indique que están dispuestos a colaborar para encontrar a los detenidos desaparecidos”, enfatizó.