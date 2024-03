Siguen las conversaciones para definir la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo que dice el papel, debería asumir la presidencia de la testera el Partido Comunista (PC), pero algunos sectores acusan que el PC no llega a ciertos consensos en materia de seguridad, por lo que no quieren confiarle el cargo.

En CNN Chile, los senadores Eric Aedo (DC) y Rubén Oyarzo (PDG) sostuvieron una fuerte discusión a propósito del debate. “Es legítimo que un sector político no quiera votar por otro, pero no nos inventemos excusas (…) si no vamos a cumplir el acuerdo”, dijo Aedo, mientras que Oyarzo afirmó que “hay un pacto administrativo que establece que el cuarto periodo le toca la presidencia del PDG (…). Si no se respetan los pactos, verán quienes son los traidores acá“.