“Qué valor tiene lo que diga una organización criminal”: Diputados desestiman mea culpa de la WAM por delitos de integrantes

Los parlamentarios desestimaron el mea culpa de la organización, acusándola de encubrir delitos con reivindicaciones indígenas, mientras recrudecen las críticas al Gobierno por su manejo del terrorismo en La Araucanía.

La Weichán Auka Mapu (WAM) realizó este lunes un mea culpa público, por medio de un video, por la participación de algunos de sus miembros en delitos como asesinatos, tráfico de droga y robo de autos. En el material, dos hombres encapuchados y con la voz distorsionada comparten la información.

Las respuestas no se hicieron esperar, y algunas voces de organismos importantes del país, como la Cámara de Diputadas y Diputados, salieron al paso para condenar los delitos aludidos y desestimar el reconocimiento.

Uno de ellos fue el parlamentario de la Democracia Cristiana Eric Aedo, quien fue bastante categórico y apuntó que le parece “una frescura”, además de apuntar “¿qué valor tiene lo que diga una organización criminal”.

“Aquí lo que cabe es que la justicia sigue investigando y tome preso a cada uno de estos delincuentes que están detrás de toda esta violencia y el tráfico de drogas. Esta organización y otras simplemente son organizaciones criminales que han ocupado reivindicaciones de pueblos originarios para llevar adelante sus negocios ilícitos“, señaló.

Otro que habló fue el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, quien lamentó la situación y apuntó directamente al Gobierno por no hacer lo suficiente por frenar el terrorismo en La Araucanía.

“Uno lamenta que esta situación sigue y lo cierto es que el Gobierno dejará que esto continúe, yo espero que el próximo gobierno asuma esta realidad y termine el terrorismo en La Araucanía. No puede ser que un grupo haga un video, siga amenazando a la sociedad al estado y a la gente de La Araucanía y no pase nada. Por eso estamos en el lugar 17 de más terrorismo en el mundo. Porque hay 5 grupos terroristas, lo cierto es que este Gobierno no ha hecho nada o muy poco“, dijo.

Críticas al Gobierno

Más críticas han caído sobre el Ejecutivo por las recientes palabras del delegado presidencial de la región, Eduardo Abdala, sobre una eventual cita para “dialogar” con estas agrupaciones.

El representante luego tuvo que salir a aclarar que no es responsable de las intenciones del Gobierno y el mismo Ejecutivo tuvo que reafirmar que nunca se sentaría a hablar con organizaciones criminales.

Sobre ello se le consultó a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo:

“Mire, sobre la WAM, en primer lugar, cualquier antecedente que se tenga respecto a la comisión de delito esperamos que lo puedan poner a disposición de las investigaciones en curso y del Ministerio Público. Nos parece que independientemente de la reflexión que puedan hacer o de la autocrítica que se pueda hacer, si hay elemento o antecedente de acciones constitutivas de delito, esperamos que se pongan a disposición de los organismos correspondientes”.

Luego, sobre las declaraciones del delegado, la secretaria de Estado apuntó que “él mismo ha sacado una declaración respecto a sus dichos y sobre eso yo creo que ya queda bastante claro cuál es la posición de la delegación presidencial. Nosotros hemos fijado una posición, ustedes saben, desde hace mucho tiempo. Primero, la violencia no es tolerable para la resolución de conflictos en política y en ningún ámbito”.

“Nosotros tenemos un camino que hemos seguido muy distinto a eso, que es el diálogo por la paz y el entendimiento. Hay un trabajo que se ha hecho de manera sistemática con distintos sectores políticos y también de las comunidades que esperamos pronto pueda ser presentado ante el país, pero evidentemente que personas que no quieren dialogar y que quieren seguir haciendo acciones terroristas como forma de resolución de conflictos no son parte de nuestra agenda de trabajo y creo que el delegado lo ha aclarado en su último comunicado“, cerró.

¿Qué dice la WAM?

“Saludamos a todos nuestros combatientes presos mapuche que están por causa política. Hoy día nos convocamos desde este cerro, defendemos la tierra para seguir luchando en la defensa de nuestros territorios así como hicieron nuestros ancestros luchadores Caupolicán, Lautaro (…) y muchos más. Algunos cayeron luchando por la defensa del territorio, es por eso que nos encontramos hoy día, para que siga avanzando en nuestro pensar, a pesar de todo lo que hemos pasado como pueblo”, señala el vocero.

“Por eso nos encontramos en este cerro, espacio de mucha fuerza espiritual, para seguir avanzando nuestra forma de lucha. Nuestra lucha continuará hasta recuperar nuestro territorio, por eso estamos aquí para entregarle un saludo, un fraternal y afectuoso saludo al mundo mapuche y sus combatientes a sus justicieros de todos los espacios”, añade.

Luego, segundo su compañero sale y recita el resto del comunicado.

“Desde el 2015, en donde expresamos nuestros principios ideológicos con aciertos y errores, compartimos nuestro caminar con la rebeldía y el compromiso solidario del pueblo chileno”.

Además, expone que “en la memoria social contra la dictadura en Chile, el pueblo mapuche ocupa un espacio importante. Solo queda ver en los listados ejecutados y desaparecidos los nombres de mujeres y niños mapuche que como muchos pusieron su vida a disposición de la pelea contra la tiranía”.

Luego, la agrupación reconoce los delitos: “Debido a unos graves hechos ocurridos desde hace tiempo en esta parte, y frente a los cuestionamientos que se han hecho hacia nuestra organización, nos vemos en la necesidad de hacer esta aclaración sobre los hechos innegablemente reales: como la muerte de personas civiles y el tráfico de drogas, como así también el robo de vehículos. Son hechos que han enlodado la digna lucha confrontacional que en el último tiempo ha llevado adelante el movimiento mapuche autonomista, del cual somos parte activa”.

“Como Weichán Auka Mapu asumimos que las personas que estuvieron ligadas en su momento a nuestra orgánica se vieron involucradas en este tipo de hechos, alejadas de toda ética revolucionaria. Hechos que no son parte ni lo serán de los principios de nuestra orgánica”, continúa.

Finalmente, precisan que “como Weichán Auka Mapu creemos que reconociendo humildemente nuestras propias falencias, contribuiremos a fortalecer el caminar por esta senda de lucha”.