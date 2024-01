Un grupo de diputados del Partido Socialista (PS) y Frente Amplio anunció que solicitarán que el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Lavín sea enviado a la Comisión de Ética, luego que el Ministerio Público señaló que tuvo injerencias en toma de decisiones del municipio de Maipú.

¿Qué pasó?

Este miércoles, continúa la formalización de la exalcaldesa Cathy Barriga por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos, instancia en que la Fiscalía solicita prisión preventiva para la otrora autoridad comunal.

Durante el relato de los hechos imputados, la Fiscalía de Alta Complejidad indicó que el parlamentario, quien es esposo de Barriga, tuvo injerencia en contrataciones y actividades de la comuna cuando su esposa estaba al mando.

“Participaba muy directamente en todo (el diputado) Joaquín Lavín a través de su asesor personal (…). El mismo Felipe Contreras (ex director jurídico del municipio) empezó a decirle a la alcaldesa que había cosas que no se podían hacer, porque estaban fuera de presupuesto administrativo, y que el mismo Joaquín Lavín lo llamaba, y le pedía explicaciones del porqué no se podían hacer los eventos que estaban contemplados en la gestión de la alcaldesa”, relató la persecutora Constanza Encina.

Reacción de la oposición

Tras el pronunciamiento de la Fiscalía, los parlamentarios, liderados por Juan Santana (PS), dijeron que la acción de “inaceptable, y, por lo tanto, vamos a ingresar un requerimiento a la Comisión de Ética para que el diputado Joaquín Lavín pueda contestar a las consultas que se le hacen desde allí”.

En ese sentido, el parlamentario reiteró que es inaceptable que un parlamentario esté involucrado en una situación “tan grave como la de la formalización de la exalcalde Cathy Barriga, que además tiene correos electrónicos que acreditan dicha situación”.

Desde la UDI no se han pronunciado al respecto, ante lo cual el diputado Santana criticó: “Hemos conocido una presentación que han hecho los senadores de la Unión Democrática Independiente contra la participación de algunos artistas en diversos festivales que se realizan durante estas fechas”, pero “nos parece que sin lugar a duda es una forma de desviar la atención frente a un caso de corrupción que nos parece bastante inaceptable en un municipio muy importante de la Región Metropolitana como lo es el municipio de Maipú y en donde ha quedado en evidencia el mal uso de recursos públicos (…), que se ha terminado destinando para otros fines que nos parecen bastante inaceptables”.