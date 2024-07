Diputado Kaiser habló sobre sus criticados dichos respecto al Caso Putre

El parlamentario explicó sus dichos sobre el consumo de drogas, emitidos en medio de la comisión investigadora y que motivaron la salida de Rommy Vargas de la sala. "Una comisión investigadora no es un lugar donde uno pueda estar permanentemente teniendo presente los sentimientos de una persona especial. Acá estamos tratando de descubrir qué es lo que pasa y especialmente de impedir que se repita", aseguró.

Este lunes se vivió un breve momento de tensión al interior de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que está a cargo del Caso Putre. Esto, pues ciertos dichos del diputado Johannes Kaiser (IND- exrepublicano) derivaron en que la madre de Franco Vargas dejara la sala, no sin antes increpar al parlamentario.

En específico, fue mientras emitía sus declaraciones en el marco de la comisión que el diputado planteó si el caso estaba siendo enfocado de la manera correcta, indicando principalmente que también había que tener en cuenta las condiciones en que los recién ingresados llegaban al Ejército.

“Hay una serie de elementos que en la discusión no se han tomado en cuenta; ¿Cuántos conscriptos habían fallecido antes en circunstancias similares?”, expresó Kaiser.

Con ello apuntó a que había otros factores que considerar, como el estado físico en que inician su paso por el Ejército los jóvenes que ingresan: “ha cambiado el estado físico de los conscriptos que han llegado a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil: mayor sedentarismo y el consumo de drogas, que está muy generalizado en nuestra juventud”.

Sin embargo, mientras seguía su intervención, la madre de Franco Vargas, Rommy, se levató y dejó la sesión, increpando directamente a Kaiser.

“Estamos tratando de descubrir qué es lo que pasa”

En punto de prensa posterior a lo ocurrido, Kaiser abordó los comentarios y críticas surgidas a propósito de lo mismo.

Explicando que lo que busca es plantear las dudas que tiene sobre la forma en que se abordan estos entrenamientos, considerando que son igual o menos complejos que años anteriores. “Desde 1974 que está el regimiento arriba en Putre. Desde entonces, no ha habido ningún caso similar al que hemos tenido ahora. Si no han cambiando las condiciones de entrenamiento -de hecho creo que son menos duras de cómo eran- y sin embargo tienes una situación médica de este tipo, me pregunto qué es lo que está pasando”.

Consultado sobre si era o no peritente abordarlo de la manera en que lo hizo estando Rommy Vargas presente, el diputado señaló: “Esta es una comisión investigadora. Y una comisión investigadora no es un lugar donde uno pueda estar permanentemente teniendo presente los sentimientos de una persona especial. Acá estamos tratando de descubrir qué es lo que pasa y especialmente de impedir que se repita”.