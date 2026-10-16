Diputado Gustavo Gatica critica libertad condicional de Patricio Maturana: “La justicia en Chile no es justa”

El diputado Gustavo Gatica, quien quedó ciego luego de recibir disparos de perdigones de Carabineros en el contexto del estallido social en 2019, abordó la decisión de otorgar libertad condicional al excarabinero Patricio Maturna, condenado por ocasionarle la pérdida de visión a la senadora Fabiola Campillai.

A través de una publicación en X, el parlamentario criticó la resolución judicial, apuntando a las consecuencias que enfrentan las víctimas de violencia estatal.

“La justicia en Chile no es justa. Y casos como el de hoy lo demuestran: una persona condenada a 12 años de cárcel queda en libertad condicional después de cumplir solo 3″, dijo.

El representante del distrito 8 cuestionó el daño irreversible provocado a las víctimas, cuestionando los alcances de esta clase de beneficios penitenciarios.

“¿Y qué pasa con las víctimas y todo el daño que les causaron?“, agregó.

La justicia en Chile no es justa. Y casos como el de hoy lo demuestran: una persona condenada a 12 años de cárcel queda en libertad condicional después de cumplir solo 3. ¿Y qué pasa con las víctimas y todo el daño que les causaron? Un abrazo grande, compañera @FCampillai. — Gustavo Gatica Villarroel (@GustavoGaticaV) October 16, 2026

Sus declaraciones tienen especial relevancia, ya que Gatica perdió la visión por impactos de perdigones policiales durante una manifestación en 2019, mientras que Fabiola Campillai quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena disparada por Patricio Maturana ese mismo año.

Cabe recordar que durante esta jornada, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Talca acogió este viernes la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa del excarabinero, condenado por apremios ilegítimos contra la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

Maturana, quien fue condenado a una pena de 12 años y 183 días de prisión, podrá hacer efectiva la libertad condicional una vez que cumpla el período mínimo de su condena, lo que ocurrirá a partir del 2 de diciembre de 2026.