El diputado de la UDI aseguró que el individuo que le mencionó la parlamentaria, integrante de una banda de narcotráfico y que aparece en fotos con distintos personeros gremialistas, no milita en su partido. "Me he sacado miles de fotos y en una de ellas, una persona que está condenada y me alegro que así sea, se sacó una foto y la subió a sus redes sociales", detalló.