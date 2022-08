El diputado Andrés Celis (RN) señaló que invitará al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a que exponga en la comisión que investiga los incendios en el Metro de Santiago en 2019.

Esto luego de que el mandatario vinculara al presidente Gabriel Boric con estos actos. Durante el primer debate televisado entre los candidatos a las elecciones presidenciales de Brasil que se realizó este domingo, Bolsonaro dijo que su contendor Lula da Silva, quien va por la reelección, “apoyó a Chávez, apoyó a Maduro. Y mira cómo está Venezuela” y también criticó la situación económica de la Argentina de Alberto Fernández.

También señaló que Lula apoyó en Chile al presidente Boric, quien “prendía fuego en el Metro de Santiago”, a Gustavo Petro en Colombia, “que quiere liberar las drogas” y a Daniel Ortega en Nicaragua, “que arresta sacerdotes y persigue monjas”.

Lee también: Gobierno presentará nota de protesta tras acusación de Bolsonaro contra Boric por quema del Metro

Tras ello, el parlamentario expresó su “condena transversal”. “Me parece inaceptable y poco serio, creo que está absolutamente errado”, dijo a Biobío.

En esa línea, agregó que “yo formo parte de la comisión (investigadora) de la quema del Metro y voy a pedir formalmente, vía Cancillería, que se invite al presidente Bolsonaro a que nos entregue los presuntos antecedentes que él tendría”.

Asimismo, Celis aseguró que Bolsonaro no tiene ningún antecedente para demostrar lo que dice. “Pero si es capaz de decir que tiene datos de que el Presidente de la República participó (de la quema del Metro), si tiene esa personalidad, entonces lo vamos a invitar”, señaló.

“No me cabe duda de que lo más probable es que no nos conteste, que no asista, pero lo condeno absolutamente”, añadió.