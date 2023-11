El diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del Senado encargada de reunir información sobre las transferencias del Caso Convenios, José Miguel Castro, criticó las declaraciones hechas durante esta jornada por la diputada Catalina Pérez, suspendida de Revolución Democrática.

Pérez aseguró que en la primera semana de junio alertó a su partido y al Gobierno sobre la denuncia contra la Fundación Democracia Viva.

Tras esto, el diputado Castro aseguró a Cooperativa que la actitud de la parlamentaria solo “ponen un manto de opacidad aún más grande de este Gobierno“, pues que las palabras de la diputada se contrapondrían a “los rumores escuchados por Miguel Crispi y lo que dice el expresidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.”

El parlamentario además afirmó que esto es parte “de una campaña que ha tomado el Gobierno en términos de dar de baja este problema, superarlo por la vía de las opacidades y no de enfrentarse al problema”.

Por otro lado, Castro sostuvo que si a esto le sumamos las palabras dichas durante esta semana por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que “culpa al Gobierno anterior por las acciones de las propias personas que ellos pusieron y se aprovecharon del sistema”, lo que se ve es “un Gobierno que realmente no se merece Chile“.

Dichos de Catalina Pérez

En conversación La Tercera, la diputada dijo que recibió los primeros antecedentes de los cuestionamientos de la Fundación Democracia Viva una semana antes de que estallara en los medios de comunicación.

Además, aseguró que dio aviso de esto a Latorre y a la subsecretaria de entonces, Tatiana Rojas.

Pérez además afirmó: “No he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera“.