Diputadas alertan por abandono del patrimonio en Chile: “No podemos esperar a que se caigan a pedazos”

Las diputadas e integrantes de la Comisión de Vivienda, Macarena Santelices (Indep-UDI) y Paz Charpentier (REP), manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentra el patrimonio arquitectónico chileno. Esto, tras el colapso parcial de una antigua casona de adobe ubicada en Santiago, un hecho que, a juicio de las parlamentarias, deja en evidencia una crisis estructural y de abandono que afecta a los inmuebles históricos de diversas regiones del país.

El caso en la capital encendió las alertas debido a que la propiedad ya se encontraba clausurada y con decreto de inhabilidad por problemas estructurales. El desplome de su techumbre obligó a evacuar de forma preventiva a decenas de residentes de un edificio colindante. Las autoridades locales atribuyeron preliminarmente el fallo al impacto de las intensas lluvias y granizadas recientes, un factor climático que se repite en otras zonas de Chile y que amenaza de igual forma a construcciones antiguas y vulnerables de norte a sur.

Tras ello, Macarena Santelices sostuvo que “lo ocurrido en Santiago no es un hecho aislado, sino una alerta roja para todo Chile. Nuestras construcciones históricas a lo largo del país están en un abandono total, atrapadas muchas veces entre las tomas ilegales, la desidia fiscal y el severo daño estructural que dejan las inclemencias climáticas. No podemos esperar a que se caigan a pedazos o pongan en riesgo vidas humanas”.

La legisladora pidió una sesión especial conjunta entre la Comisión de Vivienda y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de reunir a todas las autoridades responsables. “No puede ser que se encuentre más de un centenar de viviendas en la Región Metropolitana de carácter patrimonial en el más absoluto abandono”, afirmó.

Por su parte, Charpentier sostuvo que “es de suma gravedad lo que hemos visto en Santiago, pero es una realidad que se replica en los cascos históricos de la Región del Biobío. No podemos seguir reaccionando sobre la marcha cuando la vida de los vecinos está en juego”, afirmó.

En este contexto, la diputada Charpentier ofició al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A través de estos requerimientos, la parlamentaria busca conocer qué acciones de seguridad, conservación y mantenimiento se han llevado adelante por parte del ejecutivo respecto a propiedades con valor histórico que se encuentran en esta situación de abandono.

Para las legisladoras, este grave deterioro habitacional y patrimonial vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de identificar preventivamente aquellas construcciones antiguas que presentan fallas estructurales, ocupaciones irregulares u otros factores de riesgo, con el fin de articular una política pública efectiva de conservación antes de que el daño sea irreversible.