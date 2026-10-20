Diputada Parisi (PDG) responde a emplazamiento de Kast por reforma migratoria: “Deje de sacar a pasear a los parlamentarios de su sector”

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, emplazó al presidente José Antonio Kast tras sus dichos contra los parlamentarios que rechazaron la reforma para ampliar el plazo de detención a migrantes, a quienes el mandatario llamó a “hacerse cargo” de su votación.

Frente a las declaraciones de la autoridad, la diputada Parisi criticó la estrategia comunicacional del Ejecutivo y apuntó a un descuido en la contabilización de los apoyos necesarios para sacar adelante la agenda legislativa. “¿Será esta una nueva estrategia comunicacional que ahora tiene el Presidente junto a su Gobierno? Creo que no corresponde“.

Al argumentar su abstención en la sala, la representante del PDG aseguró que la propuesta presentaba inconsistencias técnicas que no fueron subsanadas durante el debate parlamentario: “Me abstuve en la votación porque encontré que la propuesta de ley no era correcta. Había muchos puntos que no se consideraron”, sostuvo.

“Si al presidente no le gusta cuando los parlamentarios votan distinto a lo que él espera, le invito a hacer las cosas bien y no a estar descalificando el actuar de los parlamentarios“, agregó.

En esa misma línea, Parisi cuestionó que la bancada republicana sufriera bajas en la votación debido a viajes al extranjero en el marco de la agenda presidencial: “Lo primero es dejar de sacar a pasear a los parlamentarios de su sector, porque si en esa ocasión hubiesen contado con los votos de los republicanos que andaban paseando, la votación hubiese sido distinta”.

“Acá se tiene que hacer un trabajo previo, saber con cuántos votos cuento y cuántos necesito para poder apoyar un proyecto. Si era tan importante, debió haber dejado a los parlamentarios en el país y no viajando. Muchas millas no son necesarias”, concluyó.

Asimismo, la parlamentaria recordó las pasadas declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tildó de “payasos” a diversos legisladores en medio de un debate político e instó al Ejecutivo a mantener la moderación en sus intervenciones.

“Creo que ese tipo de conducta no le hace bien a ningún Gobierno. Hay que ser un poco más respetuosos; es la cara visible y el Jefe de Estado, por lo que debe estar a otra altura”, sostuvo Parisi.

“Que se hagan cargo”

La iniciativa del Ejecutivo, que buscaba ampliar de cinco a 30 días el plazo de retención para concretar expulsiones administrativas, fue rechazada en septiembre por la Cámara de Diputadas y Diputados tras quedar a solo un voto de su aprobación.

El mandatario, durante su intervención en la Expo FOREDE 2026 en la región de Atacama, se refirió a los parlamentarios que rechazaron la reforma y afirmó que “se hagan cargo; así como tienen que hacerse cargo los que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales porque es imposible hacer el trabajo en solo cinco días”.

“Háganse responsables porque es muy fácil acusar a un gobierno y decirle ‘haga la pega’, pero necesitamos las herramientas, necesitamos la defensa y las leyes para nuestros carabineros”, alegó la autoridad.