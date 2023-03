Durante la tarde de este lunes, la diputada Maite Orsini (RD) se refirió a la llamada que le hizo a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, tras un procedimiento policial que involucró al exfutbolista Jorge Valdivia.

“Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó, descarto tajantemente haber intervenido en favor de un tercero, es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías”, aseguró.

En esta línea, afirmó que si se comunicó con Soza “es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público y podía generar un conflicto para la institución y me pareció relevante que la generala tomara conocimiento de esa situación”.

Asimismo, sostuvo que “es frecuente que me comunique con altos mandos de Carabineros por procedimientos irregulares” y mencionó como ejemplo el caso de Camila Villavicencio, quien sufrió apremios ilegítimos. “Cualquier persona que tenga mi teléfono me puede contactar por un procedimiento irregular y haré lo mismo”.

Finalmente, respecto a la autodenuncia que realizó, explicó que “no es un reconocimiento de responsabilidad, sino que es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar ante una imputación de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia. Estoy muy segura que no he cometido delito alguno”.