Tras denuncia de abuso sexual: Riquelme (FA) se declara inocente y elige “guardar silencio” por respeto a su familia y víctima

La parlamentaria oficialista aseguró que ahora esperará a que se aclare la situación y que dejará en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar su inocencia y esclarecer la verdad de los hechos.

La diputada del Frente Amplio (FA), Marcela Riquelme, se ha defendido en respuesta a una denuncia de presunto delito sexual que fue revelada en las últimas horas.

¿Qué pasó?

Este viernes, se dio a conocer una denuncia de abuso sexual en contra de la parlamentaria oficialista, supuestamente dirigida hacia una integrante de su equipo parlamentario.

La acusación fue reportada inicialmente por el diario El Tipógrafo de Rancagua y presentada en los últimos días ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio, indicando que los hechos habrían ocurrido recientemente.

Ante esta situación, Riquelme emitió un breve comunicado en el que asegura su inocencia.

¿Qué dijo la parlamentaria?

La diputada oficialista Marcela Riquelme informó que, ante la convulsión generada por la contingencia relacionada con el caso, fue notificada el pasado miércoles sobre la denuncia por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio. Según la parlamentaria, la acusación fue presentada por una integrante del equipo parlamentario con el que trabaja.

“Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio“, manifestó Riquelme.

Además, subrayó que su deber ahora es “dejar en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”.

Suspensión de la militancia

Ante la gravedad de los hechos denunciados contra la parlamentaria que representa a la Región de O’Higgins, el Frente Amplio decidió suspender la militancia de la diputada Riquelme como medida cautelar.

“Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia”, declaró a El Mercurio el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble.

En sus declaraciones, Couble enfatizó que “la institucionalidad ha actuado con celeridad y resguardando que exista toda la protección, respaldo y acompañamiento que la denunciante requiera“.

Asimismo, el dirigente reafirmó el compromiso del partido con los principios del feminismo y la lucha contra la violencia de género.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, la erradicación de la violencia contra la mujer y el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual”, concluyó.