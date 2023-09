La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carmen Hertz, criticó la carta enviada por 27 internos de la cárcel de Punta Peuco, quienes pidieron “conmiseración” para los que ostentaban bajos rangos militares al momento de la dictadura.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista (PC) subrayó que “me parece una desfachatez que una tropa de criminales de lesa humanidad, como lo son todos los firmantes sin ninguna excepción, quienes se encuentran condenados y cumpliendo penas efectivas en Punta Peuco, pretendan ‘conmiseración’ del poder político, y quieran acceder a beneficios“.

“Está absolutamente probado que estas personas fueron asesinos, homicidas, secuestradores. Está totalmente evidenciado, entonces ellos no aportan nada, no aportan ni una palabra, no nombran a ninguno de los superiores que les habrían dado las órdenes bajo las cuales ellos asesinaron y secuestraron. Esto es una estrategia comunicacional de una tropa de criminales de lesa humanidad que ahora esgrimen lamentos y lloriqueos“, agregó.

Cabe recordar que en la carta firmada por los 27 reos de Punta Peuco, reconocen haber cometido violaciones a los Derechos Humanos, pero argumentan que eso sucedió porque la formación militar que recibieron los hacía obedecer las órdenes más que respetar a las víctimas.

“Lo que me llama la atención es que insistan en que ellos obedecieron órdenes y que son los mandos superiores los responsables. Hacer desaparecer personas, asesinar a opositores políticos y torturarlos no ha sido nunca cubierto por la obediencia debida. Los crímenes de lesa humanidad no son amparables, y quienes establecen las responsabilidades penales son los tribunales de justicia”, señaló Hertz.

¿Qué dice la carta firmada por presos de Punta Peuco?

En la misiva, los distintos firmantes reconocieron que muchas de sus acciones “produjeron violaciones a los Derechos Humanos“. Sin embargo, mencionan que fue en el cumplimiento de sus deberes y en la forma “como lo entendíamos en esa época”.

“Ello fue reflejo de la formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no su justificación”, agregaron los oficiales del Ejército y otras instituciones de las Fuerzas Armadas.

En esta línea, manifestaron su congoja por los suboficiales, soldados conscriptos y empleados, a quienes catalogaron como el eslabón “más bajo y débil” de la cadena de mando, cuyo “único futuro es terminar sus días en prisión por cumplir órdenes de sus mandos“.

“Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes (…). Venimos a asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que (…) no han tenido la grandeza de hacerse cargos de las órdenes que impartieron”, agregaron.

Por todo lo anterior, solicitaron las medidas necesarias, jurídicas y administrativas, para que los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles “puedan volver a estar junto a sus seres queridos“.