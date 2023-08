La defensa de la diputada llevó el caso hasta la Corte Suprema, vía recurso de apelación, puesto que estiman que no hay un procedimiento penal que habilite el desafuero, no existe mérito para que se configure el delito de injurias graves y que se estaría conculcando la libertad de expresión de su representada. Cabe recordar que la senadora Campillai, la acusó de injurias graves con publicidad, ya que Cordero aseguró que ella no había perdido del todo la visión.