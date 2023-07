La diputada independiente de Renovación Nacional (RN) María Luisa Cordero aseguró no ser “homofóbica“. Esto luego de recibir diversas críticas por sus dichos contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a quien calificó de “pervertido“, “asqueroso” y de ser “gordito“.

“Lo dejo muy en claro, yo no soy una persona homofóbica, todo lo contrario. Yo, durante la dictadura, trabajé con un médico y acompañamos y ayudamos a transgénero y transexuales que se iban a atender con nosotros”, manifestó la parlamentaria.

¿Qué dijo Cordero?

En entrevista con El Conquistador FM, la congresista se refirió a los fundamentos para la acusación constitucional levantada en contra del secretario de Estado y afirmó que el libelo acusatorio no tiene “nada que ver con las platas de la Junaeb“.

“La queja contra Ávila es una incitación a la precocidad sexual (…) yo que soy católica, me hago parte. Me parece que es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro de Educación, que debería estar llorando en la noche porque hay niños que no saben leer y están en cuarto básico, está preocupado de la incitación a la sexualidad, y que tenga activo y reactivo el clítoris“, señaló Cordero.

Asimismo, lo calificó como “un gordito enfermo del hígado, con la bilirrubina hasta el tope“.

Tras las críticas por parte del oficialismo y que desde su sector no compartieron sus dichos, Cordero envío un video con sus explicaciones y señaló tener una buena relación con el ministro de Educación. “Vuelvo a repetir: no soy homofóbica. Quiero recalcar que el tema no va por ahí, que la izquierda no use estos dichos para tapar la ineficiencia que ha tenido el ministro de Educación con respecto a los graves problemas que aquejan a la educación pública”, dijo.

“Si el ministro Ávila, con el cual yo he tenido una relación muy afable cuando ha venido al hemiciclo, se siente ofendido porque le dije gordito, no tengo ningún problema en ofrecerle mis más profundas disculpas. Yo también soy gordita, no soy de andar burlándome de la gente“, añadió.

Sauerbaum asegura que Cordero “es un aporte”

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum afirmó que la bancada no comparte los comentarios realizados por la parlamentaria, ya que consideran que ofenden a una persona, independiente de su afiliación política.

Sin embargo, y consultado sobre una eventual salida de la diputada Cordero de la bancada de RN, Sauerbaum señaló que “es un aporte” y que “no están en condiciones de sacarla“.

También afirmó quien “es una buena diputada” a pesar de que a veces sus declaraciones puedan ser “inapropiadas“.