“No me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará”. De esta forma reaccionó la diputada independiente e integrante de la bancada de Renovación Nacional (RN) María Luisa Cordero a la sentencia confirmatoria de desafuero que dictó este lunes la Corte Suprema.

¿Qué pasó?

El máximo tribunal determinó confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que el pasado 20 de junio privó de inmunidad a la parlamentaria, disponiendo su desafuero. Esto en el marco de la querella por injurias con publicidad que interpuso la senadora Fabiola Campillai (IND).

En marzo pasado, Cordero aseguró en El Conquistador que Campillai “tiene un ojo bueno” y que “ella no es totalmente ciega“; lo que fue criticado y rechazado por distintos personeros políticos.

El Gobierno también condenó las palabras de la diputada y manifestó su apoyo a la senadora: “No permitamos el negacionismo ante violaciones a los derechos humanos“, expresó en su momento el presidente Gabriel Boric.

Campillai quedó ciega de ambos ojos tras recibir el impacto en el rostro de una bomba lacrimógena que fue lanzada por el ahora excapitán de Carabineros Patricio Maturana durante el estallido social en San Bernardo. Maturana está condenado a 12 años y 183 días de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

De hecho, el fallo condenatorio de Maturana precisa que el impacto de la bomba le generó “el estallido de sus globos oculares, y resultó con diversas fracturas de huesos de cara y cráneo, que le provocaron ceguera total, pérdida del sentido del gusto y del olfato, y otras secuelas físicas y estéticas notorias“.

Por su parte, desde Renovación Nacional (RN) respaldaron la permanencia de la diputada independiente en la bancada. “Creemos que es un buen aporte como parlamentaria y que debiese seguir como parte de esta“, señaló el diputado Andrés Celis.

En tanto, el diputado de RN Frank Sauerbaum señaló que la relación con Cordero no va a cambiar. “La doctora es una diputada independiente y, por lo tanto, va a seguir perteneciendo a la bancada de RN”, expresó.

En ese sentido, comentó: “Creemos, sinceramente, que el fallo judicial no se ajusta a un desafuero para un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, por muy fea y por muy maltratadora que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito“.

La defensa de RN fue criticada por el presidente Boric: “Es lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena“.

“Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia“, agregó.

Reacción de Cordero

Este martes, la diputada se refirió, entre otros aspectos, al desafuero confirmado por la Corte Suprema, a través de un comunicado dirigido a las personas que votaron por ella.

En el texto, Cordero acusa, por ejemplo, que sus proyectos de ley “no avanzan, son archivados en las comisiones y en la Cámara de Diputados he sido maltratada verbalmente por más de una diputada, en los ascensores, pasillos y baños he tenido que soportar faltas de respeto hacia mi persona y guardar silencio, porque si digo algo, la Comisión de Ética determina que soy culpable”.

Respecto a la sentencia, la parlamentaria enfatizó: “Querido Chile, no me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no lo logrará, ya que seguiré con más fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país, dónde seguiré recorriendo las calles junto a los vecinos del distrito que decidió darme la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo parlamentario de manera responsable y leal”.

Cordero dice finalmente que acatará lo que resuelva el máximo tribunal, “pero es inaceptable que, a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación, me encuentre hoy en día en un proceso judicial de desafuero, que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite ejercer mi rol fiscalizador en medio de la crisis de corrupción política más grande de nuestro país donde si existen delitos y cómplices que hoy gozan de impunidad”.