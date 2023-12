La diputada Catalina Pérez, acusada de recibir un depósito de $15 millones comprometidos en las irregularidades del Caso Convenios, compartió un comunicado este jueves asegurando que simplemente se trataba de sus ahorros.

¿Qué dijo?

La parlamentaria abordó el presunto traspaso recibido por parte de Daniel Andrade (Democracia Viva) y lo tildó como “totalmente falso”.

“El 5 de noviembre de 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco Estado. En enero de 2023, 14 meses después, retiré ese depósito, con intereses, a través de un vale visto para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Ese es el origen de este depósito“, dijo en el escrito, que acompañó de un comprobante de vale vista y una consulta de captación.

Pérez insistió que no ha robado nada ni ha recibido beneficio alguno de los convenios involucrados.

“Hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente una y otra vez que no he recibido ni un peso de estos convenios, no he participado de ninguna forma en la gestión de los convenios y que mis cuentas corrientes y mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas. No tengo nada que ocultar“, finaliza el documento.

