La diputada Camila Flores (RN) entregó una actualización sobre su estado de salud tras ser internada de urgencia luego de sufrir complicaciones en la cesárea con que dio a luz a su primera hija.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria publicó un comunicado en el que aseguró que “han sido días muy difíciles para mi y mi familia, con sentimientos encontrados”.

“Luego de haber cumplido el sueño más importante de nuestras vidas, nuestra hija a quien le dedicaríamos nuestras vidas y luego pasar a que quizás ya no tendría vida para poder dedicársela“, continuó.

En esa línea, añadió que: “sintiendo que ya no me quedaban más lágrimas, hoy siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita”.

“Les cuento que he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido”, detalló la diputada.

Asimismo, agradeció las “muestras de cariño, preocupación, solidaridad, las cadenas de oración y los buenos deseos que me han hecho llegar tantas personas e instituciones de tan diversos credos y pensamientos”.

“Siento que es una invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad cada vez más ausente en sobretodo la actividad política”, concluyó la parlamentaria.